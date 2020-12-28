رقص ريموشكا مع راغب علامة على أغنية "مش بالكلام" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت المذيعة التونسية ريموشكا، جمهورها ومتابعيها عبر "استوري إنستجرام"، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص على أنغام أغنية "مش بالكلام" مع النجم اللبناني راغب علامة في حفل جمعهما.

ويستعد السوبر ستار راغب علامة لإحياء حفل ليلة رأس السنة في دبي، حيث نشر مقطع فيديو يروّج من خلاله للحفل، عبر حسابه بـ"تويتر"، وعلّق: "رح يرجع نبض الحياة للمسرح، ورح نرجع نغني ونلتقي، لأني لما بوقف على المسارح بتأمل فيكم وبغنيلكم وبعرف شو معنى السعادة، هيدا هو الأمل أنه نشوف كل حدا مبسوط وأنه يحمل العام الجديد الطمأنينة والأمان والصحة والفرح".

وكانت المذيعة التونسية والبلوجر ريم الطايف الشهيرة باسم "ريموشكا"، خطفت الأنظار خلال طلتها على السجادة الحمراء بفعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، حيث ظهرت بفستان باللون الأزرق، بقصة الكب، منفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتصفيفة الشعر ذيل الحصان، ومجوهرات مكونة من كوليه وحلق وأسورة.