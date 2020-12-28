شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله مشرف عن شائعة مرضه: بيقولوا فى السوشيال ميديا أخبار غلط كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تردد خلال الأشهر الماضية إصابة الفنان عبد الله مشرف بفيروس كورونا، كما تردد أيضا فى شهر يونيو دخول عبد الله مشرف المستشفى وأشيع إصابته بجلطة بالمخ، ولكنه خرج وقتها وأكد أنه دور برد فقط.

وفى تصريحات تليفزيونية، نفى الفنان عبد الله مشرف الشائعات التى يتم تداولها على السوشيال ميديا عن حالته الصحية، قائلا: "مليش في السوشيال ميديا بس دائما بيقولوا فيها أخبار غلط كتير قالوا إنى جاتلى جلطة في المخ وجالى كورونا مع أنه غير صحيح".

وتابع: "هو أنا عندى مخ عشان يجيلى جلطة، كل ده شائعات السوشيال ميديا كل يوم بيموتوا عادل إمام وغيره وغيره".

وقدم الفنان عبد الله مشرف أول أدواره فى السينما فى فيلم التخشيبة، وعمل فى مسرح الفنان محمد صبحى، الذى شاركه فى بطولة العديد من المسرحيات منها "الهجمى، وجهة نظر، أنت حر، وتخاريف، كارمن، لعبة الست".

ومن أهم الأعمال التليفزيونية التى قدمها عبد الله مشرف، "أولاد الشوارع، العمة نور، على هامش السيرة، يوميات ونيس، زيزينيا، فارس بلا جواد، رجل خطير جدا، أبو ضحكة جنان".