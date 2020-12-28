شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تدعم يسرا بعد إصابتها بكورونا: "سلامتك يا ست الكل يا نجمة قلوبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة لقاء الخميسى على دعم النجمة يسرا بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا، متمنية لها الشفاء، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"سلامتك يا ست الكل يا نجمة قلوبنات.. ان شاء الله ها تبقى زي الفل وتقومي بألف سلامة وصحة.. بنحبك اد الدنيا".

وتخضع النجمة يسرا حاليا للعلاج، حيث قالت في تصريح سابق لـ"الخليج 365" أنها تخضع للعلاج، مضيفة: "مش قادرة أتكلم"، وقالت يسرا موجهة حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

وكانت يسرا قد بدأت الجلسات المبدئية لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، كما انتهت يسرا على مدار الفترة الماضية من تحضيرات فيلمها الجديد "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان من المقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.