شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل بعد تعاونه الأول مع الهضبة: "تمنيت العمل مع عمرو دياب من زمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى أحمد عادل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بعد تعاونه لأول مرة مع الهضبة عمرو ديابه في البومه الجديد : "كنت أتمنى من زمان أن يجمعنى عمل مع الهضبة عمرو دياب وكان دايما لما حد يسألنى مين المطرب اللى تتمنى توزع له اغنية أقول عمرو دياب والحمد لله تحققت أمنيتى بعد مشوار طويل في عالم الموسيقى".

وتابع أحمد عادل: "بصراحة أنا أعتبره إضافة كبيرة في تاريخى الموسيقى، وعلشان كده لازم اشكره إنه أعطانى الفرصة دى وأتمنى أن ينال العمل الموسيقى الذى قدمته في أغانيه إعجاب الجمهور"

يذكر أن الهضبة عمرو دياب، قد كشف عن تفاصيل ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، الذى طرحه مساء أمس الجمعة، وفريق العمل الذى شاركه فى صناعة الألبوم الجديد، الذى تضمن 12 أغنية، منهم أغنية "محسود" Remix

وضم الألبوم 12 أغنية، وهى كالتالى:

1- يا أنا يا لاء: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير".

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما".

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير".

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى"

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".

فيما أوضح الهضبة، أن مكساج وديجيتال ماستر الألبوم للمهندس أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.