شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أثارت كلو كاردشيان الشكوك حول خطبتها من تريستان طومبسون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد نساء عائلة كاردشيان مادة خصبة للشائعات ، فكل تصرف أو تحرك لواحدة من نجمات تليفزيون الواقع الشهيرة تترجمه المواقع الشهيرة بطريقة مختلفة، وقد شوهدت كلو كادرشيان نجمة برنامج "Keeping Up With The Kardashians " بعدد من الصور التى التقطتها عدسات مصورى " البابارتزى " وهى ترتدى خاتما كبيرا للغاية من الماس وذلك أثناء خروجها فى بوسطن ، وهو ما جعل الكثيرين يؤكدون أنه خاتم خطبيتها من لاعب كرة السلة تريستان طومبسون والد ابنتها الوحيدة " ترو " .

وبعد سلسلة من الشائعات كشف مصدر مقرب من كلو كارداشيان لموقع " ديلى ميل" بشكل حصرى أنها غير مخطوبة لتريستان طومسون رغم كل الشائعات التى تتردد حولهما .



كلو ترتدي خاتم ضخم من الماس

وظهرت كلو كاردشيان بالصور وهى ترتدى معطفا طويل باللون الأسود و صل سعره الى 1810 جنية إسترلينى ، ولتكمل أناقتها كانت ممسكه بحقيبة يد باحدى درجات اللون الأخضر.