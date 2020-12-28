- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أثارت كلو كاردشيان الشكوك حول خطبتها من تريستان طومبسون؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد نساء عائلة كاردشيان مادة خصبة للشائعات ، فكل تصرف أو تحرك لواحدة من نجمات تليفزيون الواقع الشهيرة تترجمه المواقع الشهيرة بطريقة مختلفة، وقد شوهدت كلو كادرشيان نجمة برنامج "Keeping Up With The Kardashians " بعدد من الصور التى التقطتها عدسات مصورى " البابارتزى " وهى ترتدى خاتما كبيرا للغاية من الماس وذلك أثناء خروجها فى بوسطن ، وهو ما جعل الكثيرين يؤكدون أنه خاتم خطبيتها من لاعب كرة السلة تريستان طومبسون والد ابنتها الوحيدة " ترو " .
وبعد سلسلة من الشائعات كشف مصدر مقرب من كلو كارداشيان لموقع " ديلى ميل" بشكل حصرى أنها غير مخطوبة لتريستان طومسون رغم كل الشائعات التى تتردد حولهما .
كلو ترتدي خاتم ضخم من الماس
وظهرت كلو كاردشيان بالصور وهى ترتدى معطفا طويل باللون الأسود و صل سعره الى 1810 جنية إسترلينى ، ولتكمل أناقتها كانت ممسكه بحقيبة يد باحدى درجات اللون الأخضر.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا أثارت كلو كاردشيان الشكوك حول خطبتها من تريستان طومبسون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.