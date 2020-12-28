"الموضوع زاد عن حجمه".. أول تعليق لخطيبة محمود شاهين السابقة على علاقته بهنا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت نورهان جمال، خطيبة محمود شاهين السابقة، على علاقته الجديدة بالفنانة هنا شيحة، مطالبة الجميع باحترام حياتها الشخصية.

ونشرت "جمال" صورة لها مع محمود شاهين عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أنا مكنتش حبة اتكلم في الموضوع ده، بس بجد زاد عن حجمه، أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري وعدم التدخل فيها أبدا".

أضافت "نورهان": "الحياة قسمة ونصيب وكل رسائلكم والفيديوهات اللي بتتبعت لي دي ملهاش أي لازمة، وكل شخص حر في حياته الشخصية، وخطوبتنا مفسوخة من فترة، ومازال أهل محمود هم جزء كبير من حياتي لأني أعتبرهم عائلتي الثانية، أتمنى التوفيق للجميع".

وأثير جدل واسع خلال الفترة الماضية حول وجود علاقة حب بين الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، وأكدت الأخيرة وجود صداقة قوية بينهما بالفعل.

وقالت إلهام، في تصريحات لبرنامج "MBC Trending": "فعلا في صداقة قوية جدا تجمع محمود شاهين وهنا شيحة، ولكن أنا معرفش هيحصل جواز ولا لأ.. فعلا معرفش".

واحتفلت الفنانة هنا شيحة، قبل يومين، بعيد ميلادها الـ35 مع محمود شاهين، وتداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من احتفال "هنا" بعيد ميلادها، ومعها "شاهين"، ويرقص الثنائي على أغنية "انزل يا جميل" لوليد توفيق.

وعقب ذلك، حرص محمود شاهين، على توجيه رسالة رومانسية لهنا شيحة، بعد حضوره احتفالية عيد ميلادها، وكتب عبر "ستوري إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز يجلب الكثير من الفرح لقلبي.. أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معًا، وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز".