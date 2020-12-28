ميس حمدان تمارس الرياضة ونورهان بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تمارس التمارين الرياضية .

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت في الصورة بفستان قصير

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام "مرآة".

شذى حسون

نشرت الفنانة العراقية شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب.

صفاء جلال

نشرت الفنانة صفاء جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود طويل.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة.

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال حضورها إحدى المناسبات.

مادلين طبر

نشرت المطربة اللبنانية مادلين طبر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس باللون الأحمر، احتفالًأ بـ"الكريسماس".

قمر

نشرت المطربة قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.