فيديو| نبيلة عبيد تعلق على تقليد حسين فهمي ضحكتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علقت الفنانة نبيلة عبيد على تقليد الفنان حسين فهمي ضحكتها الشهيرة خلال لقائه في برنامج "لايف من الدوبلكس" التي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا. وأعادت نبيلة نشر مقطع فيديو من الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"حسين فهمي القمر، وحشتني، وانتوا إيه رايكم بضحكة حسين فهمي، عرف يقلدني". وشاركت الفنانة نبيلة عبيد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة" وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.

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