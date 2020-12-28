جيجي حديد تتلقى هدايا من فانيسا براينت وكاردي بي لها في عيد الميلاد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 ديسمبر 2020 01:35 صباحاً - في موسم عطلة عيد الميلاد،المشاهير يحبون مشاركة الملايين من متابعيهم هدايا الميلاد التي تلقوها من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم المقربين جداً،وعارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد ،لم تختلف عنهم بهذا التقليد.

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أول هدية

أول هدية استلمتها التوب موديل جيجي حديد ،هو أول زوج أحذية الأكثر طلباً ذو التصميم الجديد من علامة تجارية شهيرة ،وهو أول إصدارتذكاري لنجم وأسطورة "ليكرز" الراحل كوبي براينت،ويحمل إسم "زوم كوبي 6" ،ويصعب الحصول عليه،ويباع أونلاين ب4 آلاف دولار،تلقته جيجي هدية من أرملته فانيسا براينت،صديقتها المقربة،واستعرضته جيجي حديد في خاصية ستوري في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" بصورة كتبت في أسفلها: " واو،فانيسا براينت،مامبا،للأبد حب كبير".



وكانت فانيسا براينت،أرملة الرياضي الشهير كوبي براينت الذي توفي بحادثة سقوط طائرته الخاصة قبل عام ،قد كتبت رسالة خاصة يوم الأربعاء الماضي لمتابعيها قائلة لهم: إنها تبذل قصارى جهدها لتسهيل حصولهم على أحذية زوجها الراحل الرياضية.



كاردي بي تهدي جيجي حذاء رياضياً آخر

كما سعدت جيجي حديد في عيد الميلاد،بتلقيها زوج أحذية رياضي آخر لكن من صديقتها المغنية كاردي بي ،كما أرسلت لها زوج أحذية رياضي صغير لابنتها الحديثة الولادة.