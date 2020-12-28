تعرف على حقيقة البوستر المزيف لـ Stoned Alone

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمثل العالمي ماكولي كولكين، بطل سلسلة أفلام Home Alone، مزعومين بإصدار نسخة جديدة تحمل إسم Stoned Alone، مما أثار الفرح والترقب لدى جمهور وعشاق أفلام Home Alone .

وظهر ماكولي كولكين في البوستر المزيف، مرتدياً ملابس البيت ويدخن

سيجارة مخدارات.

ولكن الأفيش المزيف لفيلم Stoned Alone هو في الواقع صورة من جلسة تصوير خضع لها ماكولي كولكين ضمن تقرير نشرته مجلة "إسكواير" في شهر فبراير الماضي، وتحدث التقرير عن حياته بعد أفلام Home Alone، وتم إجراء بعض التعديلات في الصورة ووضع سيجارة ودخان ليبدو كما لو كان "ماكولي" يدخن المخدرات.

وكان قد كشف الممثل ريان رينولدز، بإنه سيصنع محاكاة ساخرة لفيلم Home Alone ولكن بعنوان Stoned Alone الذي يتناول قصة مشابهة لفيلم Home Alone، مع اختلاف قيامه بالمغامرة كرجل بالغ يتعاطى المخدرات بدلاً من شخصية الطفل كيفن ماكليستر الشهيرة.

