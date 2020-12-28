شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو: "الأغانى بتاعتى أساس كبير للمهرجانات الموجودة حاليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب ريكو، إنه مقل بعض الشيء بالأعمال الفنية فى الوقت الحالي، وإنه لا يوجد لديه الزخم الموجود فى الفترة الحالية، فأنه يحاول الاجتهاد دائما أن يوصل نفسه إلى التنوع فى الأعمال، وذلك أعماله السينمائية والمسرحية، فأصبح اختياراته مقلة فى الفترة الأخيرة حتى يحافظ على نفس المستوى الذى ظهر فيه.

وأكد ريكو، خلال مداخلة عبر برنامج "زووم"، اليوم الأحد، على برنامج مساء DMC، والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على فضائية DMC، أن معظم الأغانى التى ظهر بها هي أساس كبير لكلمة مهرجانات الموجودة حاليا، ولكن كان فى المقام الأول يعتمد على الموسيقى وظهورها قبل الكلمات، أما فى الوقت الحالي فالكلمات هي التى تنتشر أكثر من الموسيقى.

وأضاف المطرب ريكو، أن آخر عمل فنى قام بتقديمه فى رمضان الماضى فى مسلسل "ولاد إمبابة"، وسيشارك فى عرض جديد فى رمضان المقبل من خلال مسلسل سيكون حديث الجماهير.

وأشار ريكو، إلى أن الغناء فى الفترة الأخيرة يعتمد أكثر على "المهرجانات"، مؤكدا على إنه لا يوجد لديه أي استعداد فى أن يظهر بهذا الشكل، حيث أنه يقدم موسيقى "الفرانكو ارب" بشكل شعبى ويحاول دائما ان يظهرها فى كل الأغانى الخاصة به، وأوضح المطرب ريكو، إن هناك من يقومون بالغناء فى أغانى المهرجانات أصواتهم جيدة جدا، وتستحق الظهور والاستماع.