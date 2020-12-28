شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أغانى مى عمر فى مسلسل لؤلؤ بتوقيع هيثم نبيل ونادر حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى الفنانة مى عمر عددا كبيرا من الأغانى ضمن أحداث مسلسل لؤلؤ والذى يتم عرضه بشكل حصرى على قنوات ON، حيث يصل عدد أغانيها إلى 15 أغنية يتم توزيعها خلال الحلقات، وجميعها من ألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقى نادر حمدى، وتحمل أسماء الأغانى الأولى "اقوى م الحياة" وهى من كلمات وألحان هيثم نبيل، والثانية "مخبيالى ايه" من كلمات وألحان هيثم نبيل، والثالثة "الصخرة"، من كلمات وألحان هيثم نبيل، والرابعة "متسابة" من كلمات سارة سعيد.

أما الأغنية الخامسة "أنا لؤلؤ" من كلمات سارة سعيد، والسادسة "فوبيا رجالة" من كلمات منصور محمد، والسابعة "أوسكار" من كلمات سارة سعيد، والثامنة "يا كراش" من كلمات سارة سعيد، والتاسعة "بعد الوداع" من كلمات أسامة محرز.

أما الأغنية العاشرة "حبة حبة" من كلمات سارة سعيد، والحادية عشرة "على المزيكا" من كلمات سارة سعيد، والثانية عشرة "شايفاك حبيبى" من كلمات كريم سامى، والثالثة عشرة "أخيرا قالهالى" من كلمات كريم سامى، والرابعة عشرة "بسيطة الحياة"، من كلمات أسامة محرز، والخامسة عشرة "بتاع مظاهر" من كلمات أسامة محرز.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجى.

وتقدم مى عمر البطولة النسائية بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من: دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى .

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع كل من: ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.