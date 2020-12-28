شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى ومروان موسى يجتمعان لأول مرة فى"فلوريدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مغني الراب مروان موسى، لإطلاق أول ألبوماته الغنائية "فلوريدا" والمقرر ظهوره للنور مطلع يناير المقبل، وانتهى نجم الراب من تسجيل كافة أغنيات الألبوم المنتظر والذي يضم 12 أغنية مختلفة يمزج فيها بين ألوان موسيقية متنوعة المذاقات بالاتكال على تيمة "التراب راب الشرقي" وتوليفة إيقاعية مثيرة.

وتحمل كل أغنية حالة سماعية وكلامية مستقلة وتجتمع جميع أغانيه تحت مظلة "تيمة" الألبوم الرئيسية وهي "عالم فلوريدا"، حالة تخيلية للقاهرة في زمن مغاير لزمن كورونا الحالي وعالم مختلف بتفاصيله.

وقرر مروان موسى تشويق جمهوره بالألبوم الجديد عبر إطلاق البرومو الدعائي لأغنية "فلوريدا" بشكل فيديو كليب قصير، مصحوبا بمفاجأة غير متوقعة، حيث يقوم ببطولته الفنان أشرف عبد الباقي ويظهر في الكليب بشكل خاص ، عبر مشهد استعداده لدخول باب عالم فلوريدا الخاص، تمهيداً لصدور الكليب نفسه خلال أيام تزامناً مع أول أيام 2021.

مروان موسى يعد أحد أبرز رواد مجال الراب في شكله الجديد حالياً وأوائل رموز عالم الـ "تراب ميوزيك" في مصر، وحقق شهرة واسعة بأشهر أغنياته "نهاية العالم" و"البوصلة ضاعت"، بجانب أغنية "شيراتون"، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحالة ألبوم فلوريدا، حيث تعد تمهيداً لصدوره منذ 7 أشهر، واشتهر بها عبر كلمات "بعد الكورونا هقلب القاهرة فلوريدا" كما ذكر خلال الأغنية اسم الفنان أشرف عبد الباقي، والذي يظهر بشكل مفاجئ في كليب "فلوريدا" المنتظر.