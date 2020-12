شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالة جذابة.. سمية الخشاب تحتفل بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت سمية بإطلالة رقيقة وجذابة بجوار شجرة الكريسماس، احتفالا بالعام الجديد، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها ورشاقتها.





وشهد حساب سمية الخشاب، على موقع تيك توك عددا كبيرا من المشاهدات، وصل إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، وذلك لفيديو الفنانة وهى تقوم بعمل التمارين الرياضية فى الجيم.

وفى سياق متصل كشفت سمية الخشاب، عن سر فقدانها الكثير من الوزن وظهورها بمظهر رشيق بمهرجان القاهرة، بأن السر هو فى فاكهة الأناناس، حيث أشارت سمية الخشاب فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن فاكهة الأناناس لها مفعول السحر فى التخسيس وفقدان الوزن.

وأوضحت سمية الخشاب، أنها أدخلت الأناناس فى نظامها الغذائى، حيث إنها كانت تتناولها على الريق كوجبة فطار وفى العشاء كوجبة مشبعة، وهو ما أتى بنتائج كبيرة معها.

وفى سياق متصل كانت سمية، نشرت فيديو قصير على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام"، وهى تغنى وترقص على أغنية "Look What You Made Me Do" للنجمة العالمية تايلور سويف، ليربط الجمهور هذا الفيديو، وكأنه احتفالاً منها بالحكم الذى حصلت عليه ضد طليقها الفنان أحمد سعد فى قضية نفقة المتعة.