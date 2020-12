شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 عالم انقلاب موازين صناعة السينما في هوليوود ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

لم يكن يتخل أحد على الإطلاق الخسائر التي حدثت في كل المجالات وخاصة في صناعة السينما في هوليوود قبل جائحة كورونا فقد أصبح 2020 عام تأجيل طرح الأفلام علي الإطلاق بعدما أغلقت أنوار الشاشة الكبيرة، وابتعد الصناع عن ساحة التصوير خوفا من الفيروس المميت الذي قلب الموازين في كل المجالات.

مع بداية فيروس كورونا في مارس الماضي وعدم تفهم طبيعة الفيروس وزيادة حالة الإصابات والوفيات، ظل الصناع في نفس الطريق "علي أساس أزمة ويومين وتعدي"، ومع تطور الأمر أصدرت قرارات في العالم كله بغلق أماكن الترفيه وأهمها دور العرض، وهنا كان دور مرحلة التأجيل الأولي لطرح الأفلام، وإلغاء مهرجان من أكبر المهرجانات السينمائية وهو مهرجان كان، استمر الأمر قليلا ومع دخول الصيف "وبعد حبسة الحجر الصحي" خرج الجميع للحصول علي الترفيه ، وهنا صدر قرار بإعادة فتح السينمات بسعة 75 ثم 50%، وهنا مأزق صناع الأفلام بين العرض بجمهور أقل وبالتالي إيرادات اقل،وهذه قائمة بإيرادات أهم 5 أفلام عرضت خلال 2020 حسب موقع mojoوالتي كان يضع الصناع أضخم الآمال علي إيراداتها، فلن تصدق أن هذه الأرقام إيرادات سينما هوليوود.

فيلم The Eight Hundred وحقق أعلى إيرادات وصلت إلي 461,292,123 مليون دولار

فيلم Bad Boys for Life ثاني أعلى إيرادات محققا 426,505,244 مليون دولار.

فيلم Tenet

"كريستوفر نولان Tenet ثالث أعلى إيرادات في 2020 محققا 362,195,000 مليون دولار.

فيلم Mulan في نسخته الحية رقم 12 رابع أعلى إيرادات محققا 66,800 مليون دولار.

بعد إغلاق السينمات وجد الصناع المنصات الإلكترونية هي الحل الأمثل لعرض الإنتاجات الجديدة، فتح السوق في البداية من خلال ديزني التي قررت عرض النسخة الحيه من مولان علي ديزني بلس، وطرح الفيلم بدور العرض الصينية فقط باعتبار أن الفيلم في الأساس قصة صينية شعبية، في حين كانت شبكة نتفليكس في طريق المنافسة بالفعل وطرحت في عرض اول لفيلم The Old Guard بطولة النجمة العالمية تشارليز ثيرون، والذى حق ارقام مشاهدة ضخمة حيث شاهده في بداية العرض 72 مليون أسرة، ومن بعد وفي يوليو بالتحديد جاء موعد عرض فيلم Greyhound للنجم توم هانكس ولكن لم يصدر في السينمات وعرض فقط علي منصة Apple TV +، والتي قامت بشراء حقوق فيلم الحرب والإثارة الجديد، وحسب التقارير حقق الفيلم نسب مشاهدة عالية، لتأتي الخطوة الثانية للمنصات الإلكترونية حيث تعاقدت مجموعة MGM علي اتفاقية معAmazon "Amazon تنافس دور العرض وتتعاقد مع جينيفر لوبيز وإدريس البا ودانيال كريج"، للبحث عن فرص إيرادات جديدة، وتنص الاتفاقية علي عرض أفلام MGM، علي منصة أمازون بالتزامن مع عرضها بدور العرض، لجمع المزيد من الإيرادات ، واهم انتاجات MGM، خلال الفترة المقبلة الجزء الجديد من سلسلة جيمس بوند، No Time to Die، ولم تتوقف الصفقات بين المنصات وشركات الانتاج هنا بعد اتفاقية Warner Bros المثيرة للجدل وهي إصدار قائمة أفلام 2021 على HBO Max في نفس وقت إصداره في دور السينما

وبالتزامن مع انتعاشة المنصات الإلكترونية، كانت أهم دور العرض في العالم تستسلم للإغلاق بسبب الجائحة، حيث اعلنت مجموعة Cineworld العملاقة للسينما وثاني أكبر عارض عالمي بعد AMC أنها ستعلق مؤقتًا عملها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وذلك بالتحديد في شهر اكتوبر الماضي، ما تسبب في صدمة بجميع أنحاء صناعة السينما وأثرت على 536 دار سينما في الولايات المتحدة و 127 في المملكة المتحدة ، والتأثير علي على حوالي 45 ألف موظف، وبعدما قررت Cineworld ، الإغلاق أكد موقع هوليوود ريبورتر أنه واحد من الأسباب الرئيسية لغلق دور العرض حاليا هو تأجيل فيلم جيمس بوند No Time to Die لأبريل 2021، بعدما كان من المقرر طرحه في نوفمبر الماضي، وبالتالي لن يكون هناك عمل ضخم يمكن طرحه لتعويض خسارة دور العرض، "قبل انتهاء 2020 سينمات بريطانيا تحصلت علي 22 مليون دولار لمواجهة خسائر فيروس كورونا" واعلنت مجموعة AMC Entertainment في نفس التوقيت عن خسارة بلغت 905.8 مليون دولار "، فيما تم منح 15 مليار دولار كمنح للسينما بأمريكا ، بينما استثني من تلك المنح أصحاب أكبر دور عرض ، وذلك بعد إغلاق دور العرض بسبب جائحة كورونا، وأعلنت ايضا AMC، أكبر سلسلة سينمات في الولايات المتحدة وأوروبا، أنه رغم الخسارة إلا إنها قادرة على البقاء مفتوحة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الصفقة التي أبرمتها مع Universal Pictures، حيث تسمح الاتفاقية التاريخية لشركة Universal بخيار وضع أفلام جديدة على منصات الفيديو بعد 17 يومًا من عرضها علي الشاشة الكبيرة، وفي المقابل تحصل AMC على نسبة من الأرباح الرقمية.

الصين تطيح بهوليود وتصبح أعلى شباك تذاكر في العالم

لم يتوقع أهم صناع السينما في العالم أن يمكن لشباك تذاكر أن يتفوق علي شباك التذاكر الأمريكي، لكن حدث ما لم يكن في أي حسبان أو توقعات فأثناء تخبط صناعة السينما الأمريكية ومن ثم الإنهيار والإغلاق وتأجيل طرح أهم أضخم الأفلام استطاعت السينما الصينية الوصول إلى ذروة الأرباح، حيث أصبحت الصين موطنا لأكبر شباك تذاكر في العالم، حسبما نشر موقع hollywoodreporter، وذلك بعدما قفزت مبيعات تذاكر السينما في الصين لعام 2020 إلى 1.988 مليار دولار أواخر أكتوبر الماضي، متجاوزة إجمالي إيرادات شباك تذكر شباك أمريكا الشمالية البالغة 1.937 مليار دولار ، وفقًا لبيانات Artisan Gateway.

ومن المتوقع أن تتسع الفجوة بشكل كبير بين الصين وأمريكا، خاصة بعدما وجدت أفلام هوليوود التي غامرت بالطرح وسط الجائحة دور العرض الصينية ملاذا لجمع إيرادات بالصين بعد الفشل في جمعها بأمريكا رغم تفشي الفيروس في البلدين ، ومن هنا توقع المحللون أن تتصدر أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في يوم من الأيام الرسوم البيانية العالمية بشأن ايرادات السينما، حيث إن النتائج لا تزال تمثل تغييرًا تاريخيًا جذريًا، فأمريكا الشمالية كانت مركز الثقل في شباك التذاكر العالمي منذ فجر صناعة الأفلام السينمائية، لكن لم يستغرق الأمر سوى جائحة كورونا لتقلب الموازين.

قرر عدد من شركات الإنتاج طرح الأفلام وسط الجائحة وخوض المخاطرة، قرر البعض أو بالاحري أهم وأكبر صناع الأفلام التأجيل، فخروج الأفلام من 2020 كان أفضل مع عرضها وسط الجائحة والخروج من 2020 بخسائر تقدر بالملايين، وهذه قائمة الأفلام التي تم تأجيلها.. حددت Marvel موعد طرح فيلم Thor: Love and Thunder، حيث من المقرر أن يتم طرحه 6 مايو 2022، وفي سياق آخر قررت Marvel تأجيل طرح فيلم "Captain Marvel 2" للنجمة بري لارسون من 2 يوليو إلى 11 نوفمبر 2022، بسبب تأخير مواعيد التصوير بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، وبعدما كان من المقرر عرضه 11 ديسمبر الجاري، خلال احتفالات أعياد الكريسماس، وتم تأجيل عرض فيلم Free Guy للنجم ريان رينولدز إلي 21مايو 2021، بسبب إغلاق السينمات تخوفا من الموجة الثانية في أمريكا، كما أعلنت Sony Pictures عن مواعيد إصدار جديدة لثلاثة أفلام قادمة، أولهم فيلم The Father، بطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، وسيصدر في 26 فبراير 2021، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، كما تم تأجيل فيلم "The Truffle Hunters" للمخرج جريجوري كيرشو، من إصداره الأصلي في يوم الكريسماس الي 12 مارس 2021، و تم تأجيل أيضا "I Carry You With Me"، والذى كان من المفترض أن يصدر في 8 يناير 2021 ، ليعرض في ربيع 2021، وهو العمل الذي يروي قصة رجلين مكسيكيين وقعا في الحب وهاجران في النهاية إلى أمريكا لبناء حياة جديدة.

في حين كشف موقع فارايتي عن إعلان أستوديوهات Universal، لتأجيل عرض فيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث كان من المقرر عرضه قبل عيد الحب في 12 فبراير 2021، لكن الآن من المتوقع أن يعرض في 14 مايو 2021، وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما، وبالتالي لن ننسي التأجيل الاهم، وهو تأجيل فيلم جيمس بوند No Time to Die لأبريل 2021، بعدما كان من المقرر طرحه في نوفمبر الماضي، وبالتالي لن يكون هناك عمل ضخم يمكن طرحه الفترة لتعويض خسارة دور العرض، وكان هذا السبب الرئيسي في أن تفقد دور العرض الأمل في تعويض الخسائر وتلجأ للإغلاق الأول .