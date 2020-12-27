شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يطرح برومو أغنيته الجديدة "باب الجمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الكينج محمد منير برومو أغنيته الجديدة "باب الجمال"، عبر حسابه على "تويتر"، وكتب منير قائلاً: "باب الجمال.. الكينج محمد منير، واستنوا الألبوم الجديد ‎باب الجمال قريبًا جدًا"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

‎ويحتوى الألبوم أربعة أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهم: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدًا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة.

دائما ما ينجح الكينج محمد منير فى السيطرة على منصات السوشيال ميديا المختلفة، فور ظهوره فى صورة أو طرحه لأغنية أو حتى مشاركته فى أحد البرامج التليفزيونية، فيمتلك الكينج شعبية هائلة فى مختلف الطبقات، وهو ما ظهر بشكل كبير فى أزمته الصحية الأخيرة وحملات الدعاء التى استقبلها من جمهوره فى جميع أنحاء العالم.

ونجح الكينج محمد منير فى لفت الانتباه من جديدة بجلسة تصوير خضع لها لمجلة GQ، حيث ظهر بشكل مبتكر وغير تقليدى، وارتدى ملابس فضفاضة مع بعض اللمسات المبتكرة مثل ظهوره وهو يضع خرزة زرقاء على إحدى عينيه، وفى صورة أخرى وهو يقوم بحلاقة لحيته