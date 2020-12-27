شكرا لقرائتكم خبر عن Stoned Alone طلع فنكوش.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محبي سلسلة أفلام وحدي في المنزل،home alone ، دفعت الكثيرين لإطلاق الشائعات للإعلان عن مدى شغفهم وتشوقهم لاستكمال باقي السلسلة، حيث زور عدد من المتابعين بوستر لفيلم جديد بعنوان Stoned Alone، بصورة بطل فيلم وحدي في المنزل بعدما أصبح شابًا، وهو ما جعل البعض يعتقد أن الأمر حقيقي، وبدأ جمهور السلسلة يبحث عن الفيلم وموعد طرحه وهو ما جعله تريند لكن حقيقة الأمر أن الفيلم طلع فنوكوش، وغير موجود من الأساس.



بوستر فيلم Stoned Alone

وذكر موقع republicworld أن الفيلم كان مجرد اقتراح من ريان رينولدز بأن يقدم محاكاة ساخرة من سلسلة الأفلام لكن منذ اقتراحه لم يحدث شيء.

" Home Alone " قامت بتوزيعه شركة th Century Fox20 هو فيلم كوميدي تم عرضه لأول مرة في نوفمبر 1990 ، تدور احداث الفيلم حول "كيفين مكاليستر" وهو ولد في الثامنة من عمره الذي عن طريق الخطأ يترك وحده في البيت، في الوقت الذي تسافر عائلته في رحلة إلى فرنسا لقضاء عطلة عيد الميلاد، و مده عرض الفيلم 103 دقيقة ومن بطولة ماكولي كولكين.