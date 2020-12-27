شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفلت دوا ليبا بالكريسماس مع أنور حديد؟.. شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية دوا ليبا بالكريسماس فى أجواء تجمع بين الرومانسية والمرح، حيث تعلم النجمة الشهيرة كيف تستمتع بوقتها على طريقتها الخاصة، ونشرت دوا ليبا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" التى تضم أكثر من 57.6 ميلون شخص عدة صور من احتفالها بالكريسماس الذى أقيم فى مزرعة والده صديقها السوبر موديل الشهير "أنور حديد" والموجودة فى بنسلفانيا.





وظهرت دوا ليبا بصحبة أنور حديد وهى مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود إضافة الى "نظارة" كإكسسوار يدل على مظاهر الاحتفال بالكريسماس .

كما ظهرت بالصور السوبر موديل جى جى وبيلا حديد شقيقتى أنور حديد كذلك والدتهم "يولاندا" ، كما استعرضت دوا ليبا طاولة الطعام التى امتلأت بالحلويات الخاصة باحتفالات الكريسماس.

يذكر أن دوا ليبا أبهرت مؤخرا متابعى برنامج "Saturday Night Live" حيث قدمت خلال الحلقة أغنيتين من أجمل الأعمال الغنائية التى قدمتها النجمة الشهيرة خلال عام 2020، وجاء ظهور دوا ليبا بعد أكثر من عامين من ظهورها الأول فى هذا البرنامج الشهير، وحسب موقع "ام ان أى" كان من المقرر أن تظهر المغنية دوا ليبا فى الأصل بهذا البرنامج فى شهر مارس الماضى وذلك لدعم ألبومها الأخير الذى حمل عنوان "Future Nostalgia"، وذلك قبل توقف التسجيل بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا.

وقدمت دوا ليبا أغنية "Don’t Start Now" التى حققت نجاحا مذهلا منذ إطلاقها، كما قدمت أغنية "Levitating" التى قدمتها دوا ليبا عدة مرات بـ "ريميكسات"مختلفة .