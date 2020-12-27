شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يهنئ ابنته بفوزها بالميدالية الذهبية فى الجمباز.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان مصطفى قمر ابنته بفوزها بالميدالية الذهبية فى الجمباز، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو وصورًا لابنته بعد فوزها على الميدالية الذهبية فى الجمباز".

وعلق الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الشخصى على انستجرام قائلاً: "ألف مبروك يا چوچو يا حبيبة بابى على الذهبية، يا بطلة الجمباز الأولى ربنا يحفظك من العين ياملاكى ياحبيبة قلبى وروحي، ما شاء الله على الحلاوة والسكر والبصة اللى تجنن مبروك".

وفى وقت سابق، احتفل النجم مصطفى قمر بعيد ميلاد ابنه "اياد" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعهما مصحوبة بتعليق "كل سنة وأنت طيب يا إياد يا أطيب قلب فى الدنيا يا ابنى وسندى وأول فرحتى وعقبال مليون سنة صحة وسعادة وستر بحبك قوى يا إيدو"، كما نشر صورة أخرى، معلقا "الضحكة دى ربنا يديمها عليك يا حبيبى كل سنة وإنت طيب".

وكان النجم مصطفى قمر قد طرح ألبوم "لم يهمه الأمر 2" فى سبتمبر الماضي، حيث ضم هذا الألبوم 7 أغانى، هى: "مسافر، عجوز فى المدينة، دقى عودك، حبك على جبينى، سوسنة، حنونة وهغنيلك".



ابنة مصطفى قمر

وفى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تحدث الفنان والمطرب مصطفى قمر، عن ألبومه الأخير "لمن يهمه الأمر 2"، قائلًا إنه أصدر منذ 24 عامًا ألبوم "لمن يهمه الأمر1 " ولم يعلم أو يخطط من قبل ذلك أن يصدر سلسة وجزء آخر من هذا الألبوم، مشيرا إلى إنه جاهز بأكثر من 40 أغنية، وسيصدر ألبومات "لمن يهمه الأمر 3 و 4 و 5"، وكلها أغانى ذات طابع وطعم ومذاق خاص.



ابنة مصطفى قمر تحتفل بفوزها بالذهبية