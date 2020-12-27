شكرا لقرائتكم خبر عن روبى وبهاء سلطان وويجز نجوم المتحدة فى "صاحبة السعادة" ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، الاحتفال بليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة dmc تقدمها صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس، وتستضيف النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز.



روبى

ومن جانبه قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية والمدير التنفيذي لها، إن السهرة تشهد وجود ثلاثة من مطربين يشكلون أذواق مختلفة حرصًا على تلبية كل رغبات المشاهدين.



بهاء سلطان

وتابع أن سهرات رأس السنة في كل عام تشهد متابعة واهتمامًا كبيرًا من المشاهدين، وطلب الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة أن تحظى كل قناة بطابع يميزها بحيث تضمن الشركة محتوى ترفيهيا يصل لجميع الفئات والأعمار.