زوجة شقيق طارق العريان تكشف أسرارا جديدة: أصالة اتظلمت.. ونيكول سبب خراب البيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت غادة العريان، زوجة شقيق المخرج طارق العريان، إن طليقته المطربة الكبيرة أصالة تعرضت للظلم في علاقتهما الزوجية، مؤكدة أن "أصالة كانت إنسانة جميلة جدا مع عائلة العريان، ووقفت مع كل شخص في العيلة".

أضافت في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "أنا واقفة في صف أصالة، أصالة اتظلمت في العلاقة دي، أصالة حبت طارق العريان كتير، وفي الآخر حصلت مشاكل بينهم، وبقالها سنة ونص مستنية طارق يطلقها، طارق لسه مطلقها تقريبا من 10 أيام، وهي كانت لأخر وقت قاعدة متكلمتش".

وحول صورة طارق العريان مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، قالت زوجة شقيقه: "طارق بعد الطلاق يعتبر حر، حر مع أصالة بس مش مع أولاده، الصورة دي هتضر الأولاد، الصورة دي ضرر للأولاد أكتر من ضرر لأصالة، الأولاد بقوا عارفين أن الست دي كانت السبب في خراب البيت بين أمهم وأبوهم".

تابعت: "نيكول سعفان أكيد كانت السبب وراء الخلاف بين أصالة وطارق العريان، أصالة اتحملت كتير، وعائلة طارق كلها ادخلت في الموضوع، لكن طارق العريان مش راجل صغير، طارق عنده أخ نزل من أمريكا عشان خاطر الموضوع ده، أخته وأخوه وكل العيلة تدخلت في الموضوع ده، عشان خاطر الأولاد وخراب العيلة، لكن محدش يقدر يفرض حاجة على حد".

اختتمت: "أصالة ربنا يكون في عونها، إن شاء الله ربنا هيقدر أصالة وتطلع من اللي هيّا فيه".

وكانت أصالة قد عبّرت عن حزنها لظهور طليقها المخرج طارق العريان رفقة عارضة الأزياء نيكول سعفان، بعد انتشار أنباء حول علاقتهما خلال الفترة الماضية.

وأعلنت أصالة انفصالها عن طارق العريان في يناير 2020، بعد زواج دام 14 عامًا، وأنجب منها التوأم "آدم وعلي".