عمر خورشيد لعفاف شعيب: على فكرة أنا بغسل المواعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي انتقد الفنان عمر خورشيد، تصريح الفنانة عفاف شعيب، والتي اعتبرت خلاله أن "الرجل اللي يغسل المواعين مع مراته ميبقاش راجل". وكتب خورشيد، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "إيه اللي أستاذة عفاف شعيب بتقوله ده؟ على فكرة أنا بغسل المواعين!". وعقب ذلك علّق خورشيد قائلا: "مدام عفاف كلمتني وقالتلي شوف الحوار كله متقطعش حتة منه بس". عمر خورشيد من مواليد 22 أغسطس 1984، لأسرة فنية تضم الفنانة علا رامي والدته، وسُمي على اسم الفنان عمر خورشيد ابن عم لأبيه، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أعماله مسلسلات: "أشرار طيبين، الحب أقوي، العندليب، المطعم، تحياتي للعائلة الكريمة، ومواقع ممنوعة" وغيرها.

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