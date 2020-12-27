رانيا يوسف عن منتقدي تصريحها المثير للجدل: مندهشة جدا من كم الفراغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن اندهاشها من ردود الأفعال الكبيرة بعد تداول تصريحها حول "تميز مؤخرتها عن باقي الفنانات"، وذلك في برومو لقاء أجرته مع برنامج "مع الفارس" عبر قناة "الرشيد" العراقية.

وأوضحت رانيا، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، أن اللقاء لم يُعرض بعد حتى يتم مشاهدة سياق التصريح، مؤكدة أنها تعرضت للإحراج من سؤال مذيع البرنامج فكانت ردة فعلها أنها قامت بتحويل الموضوع إلى "هزار" حتى تخفّف من حدة "السؤال المحرج" وتستكمل اللقاء.

تابعت: "مين المفترض يتعرض لمشكلة أنا ولا من سأل السؤال؟ إيه الإجابة اللي المفروض أجاوب بيها؟ يا ريت اللي عنده إجابة نموذجية كان يبعتلي، القناة اختارت جمل خاصة لعرضها في البرومو من أجل الدعاية للحلقة، والناس ما صدقت عملت منها ضجة، وأنا مندهشة جدا من كم الفراغ".

وحول تحرك نقابة الممثلين بشأن تصريحات رانيا يوسف، قالت: "لم يتحدث معي أحد من النقابة، ولماذا يتحدثون معي؟ أنا التي تم سؤالها، وحقيقي اتخضيت من السؤال فحاولت أن أخفّف من حدة الموقف".

ومن جانب آخر، تواصل رانيا يوسف حاليا مشاهدها الأخيرة من مسلسل "اللعبة 2"، مع شيكو وهشام ماجد والمخرج معتز التوني.