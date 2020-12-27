بعد إصابته بكورونا.. صلاح عبدالله يدعو لأمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة للفنان أمير كرارة بعد إصابته موخرا بفيروس كورونا.

ونشر "عبدالله" صورًأ تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" أميركرارة 100مليون سلامة ياجدع بجد ياأمير الجدعنة والطيبة والتواضع، وعلى فكرة عشان التعليقات صورة قديمة من سطوحي والتانية لما رحت ضيف للمسلسل الجبار، وربنا يحفظنا جميعاً من هذا الوباء وأسألكم الدعاء لأمير ولكل مريض".

وأعلن الفنان أمير كرارة، صباح أمس السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب كرارة، عبر حسابه على موقع إنستجرام، "عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا، يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله وادعولي بالشفا".

وأشيع خلال الساعات الماضية أن الفنان أمير كرارة أصيب بكورونا، ولكنه نفى ذلك يوم الجمعة، قبل أن يعلن إصابته بالفيروس