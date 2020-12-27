فيديو| محامي أصالة يكشف تطورات جديدة في قضيتها مع طارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف محمد فهمي المحامي الخاص للمطربة السورية أصالة نصري عن تطورات الطلاق الذي حدث بينها وبين المخرج طارق العريان.

وقال فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ربيع هنيدي، خلال حوار مع ET بالعربي: "إشهار الطلاق كان في 9 ديسمبر 2019، التوثيق تم في 15 ديسمبر 2020".

أضاف: "البعض استغرب عن سبب تأخير الطلاق، كان في نوع من عدم الاهتمام، كان في تواصل كتير مع محامي طارق، كان ممكن يرد مرة وعشر مرات لا".

تابع: "أصالة هي اللي سعت للطلاق، وأن الإجراءات تتم، ودا حصل من خلالها هي، وكانت بتبلغنا كتير ان الموضوع يتم بأقصى سرعة".

علقت الفنانة السورية أصالة نصري، على صورة طليقها المخرج طارق العريان، مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعد انتشار أنباء حول علاقتهما خلال الفترة الماضية.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق، فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ".

تابعت: "الستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّورة مو عاديّة، ومو قادرة أتجاوزها؛ لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

وأضافت: "سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون، بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".