هاني شاكر وأحمد سعد ضيفان برنامج "ليلة الخميس" في أولى حلقاته

يحل الفنان هاني شاكر وأحمد سعد ضيفان في أولى حلقات برنامج "ليلة الخميس" وتقدمة الإعلامية ياسمين عز، والذي سيعرض على شاشة MBC مصر، وذلك تزامناً مع إحتفالات رأس السنة الجديدة. اقرأ .. هاني شاكر و أحمد سعد يطرحان "يا بخته" عبر يوتيوب ويكشف النجمان خلال الحلقة تفاصيل وكواليس التعاون بينهم في كليب" يا بخته"، كما يقدمان باقة من ألمع أغانيهما.

شاهد الفيديو .. وبرنامج "ليلة خميس" في سهرات أسبوعية شيقة تجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي. النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي. ويستضيف البرنامج عبر حلقاته الأسبوعية نُخبه من النجوم وأبرزهم هاني شاكر، سمير غانم، عاصي الحلاني، احمد الفيشاوي، حسن شاكوكش، رانيا يوسف، شيماء سيف، حمدي الميرغني، عبد الباسط حمودة، احمد سعد، مجدي عبد الغني، وآخرين.



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