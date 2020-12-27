تفاصيل جديدة في واقعة الحكم على حمو بيكا بالحبس لعامين

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، اليوم الأحد، بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق مطرب المهرجانات "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر وأعضاء النقابة، بعد تسلمها للتصالح والتنازل المقدم من شاكر.
كان هاني شاكر تنازل عن دعوتهالقضائية المقامة ضد حمو بيكا، وأوضح أن موقفه هذا إنساني حفاظا عليه وعلى أسرته.
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وكان محامي المهن الموسيقية، ياسر قنطوش تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة يوم 23 أكتوبر، حمل رقم13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه حمو بيكا باقتحام منشأة عامة "نقابة الموسيقيين"، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر
واستمعت النيابة لأقوال محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" الذي حضر برفقة محاميه إلى مقر نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية.
ويشار إلى أن حمو بيكا قدم العديد من الاعتذارات للنقابة ولهاني شاكر في البرامج التليفزيونية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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