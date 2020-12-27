(فيديو) ياسمين عبد العزيز في رحلة بحرية مع الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو خلال رحلة بحرية برفقة النجم أحمد حلمي وزوجته منى زكي، وذلك عبر خاصية (الاستوري) على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

اقرأ .. ياسمين عبد العزيز تهنئ الثنائي منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

وظهروا في الفيديو من رحلة بحرية على ظهر قارب بحري سريع.

شاهد الفيديو ..

وفي سياق آخر، كان قد استقر المخرج مصطفى فكرى، على بدء تصوير

مسلسله الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضى، في منتصف ديسمبر المقبل ، موضحاً أنه لم يستقر على الاسم النهائي للمسلسل حتى الآن، ولكن من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان القادم.

وقال فكري أن المسلسل سينتمى لنوعية الأعمال الرومانسية ولكن لن يخلو من الغموض والأكشن وبعيدة كل البعد عن الكوميديا، ويجرى

حاليا معاينة أماكن التصوير والاستقرار على فريق العمل لانطلاق التصوير ليتم إنجازه بشكل كامل.

وسبق وشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة مسلسل "لآخر نفس" ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎.‎