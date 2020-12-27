الخريطة الكاملة للأفلام والمسلسلات التي تعرض على منصة Netflix إبتدءاً من يناير 2021

أعلنت منصة Netflix الرقمية عن الأعمال المقرر عرضها خلال شهر يناير 2021.

وضمت الخريطة العديد من الأعمال، ومنها الدي يعرض لأول مرة ومنها أجزاء جديدة لأعمال حققت نجاحاً .

- مسلسلات Netflix الأصلية:.

•• منزل الأحلام بإطلالة جديدة يعرض ابتدءاً من 1 يناير.

يحقق "شاي" و"سيد ماكغي" أحلام العائلات التي تسعى لخلق مساحات أنيقة، سواء كان كوخًا مريحًا أو قصرًا فيه ملعب كرة سلة بحجم ملعب "إن بي إيه.

•• Nailed It! Mexico الموسم الثالث ويعرض في 5 يناير.

كعك مائل وآخر منكمش ومحاولات بائسة لصنع "بانتشو فيلا" و"أينشتاين"! إنه حمل كبير على طهاة الحلويات الهواة الذين يأملون في الفوز بجائزة مالية.

•• احتفالية Netflix

"احتفالية Netflix"، أول برنامج حواري أسبوعي كوميدي، يستضيف كوميديين وممثلين ومبدعين للحديث حول أهم العروض والأفلام. وسينضم إلى المُستضيفين "ديفيد سبيد" و"فورتشن فيمستر" و"لندن هيوز" إلى ممثلٌ كوميدي مميز في Netflix.

•• إمبراطورية الثراء الفاحش الموسم الأول يعرض في 15 يناير

مسلسل واقعي يتبع الآسيويين والأمريكيين الآسيويين الأثرياء الباحثين عن المتعة في "لوس أنجلوس" في حفلاتهم المثيرة والباذخة ومشاحناتهم الجامحة.

•• المصير: ملحمة وينكس، الموسم الأول 22 يناير

تتعلم جنيّة مراهقة إتقان السحر أثناء رحلتها في تكوين صداقات والوقوع في

الحبّ ومواجهة الوحوش، والأهم من ذلك في البحث عن هويتها الحقيقية.

•• حب وزواج وطلاق الموسم الأول 23 يناير

تحظى البلدة الصغيرة "فيرجن ريفر" بنصيبها من الدراما، سواء في الارتباط أو الأطفال أو الصدمات العاطفية أو جرائم القتل، وغالبًا ما تكون "ميل مونرو" في خضمّها.

•• خمسون مترًا مربعًا الموسم الأول 25 يناير



يختبئ قاتل محترف في محلّ خياطة شاغر بعد خيانته لرؤسائه، فيُعتَقد أنه ابن مالك المحلّ الراحل.. الأمر الذي يروق له ولا ينكره.

أفلام Netflix الأصلية:.



حرق الإطارات 3 يعرض في 2 يناير

حين يتوقّف حفل زفاف "روي" فجأة، يقبل تحدّيًا مع خصم جديد للتسابق في مضمار "نوربورغرينغ" الشهير في "ألمانيا" من أجل عروسه الهاربة.





•• معًا كلٌ على حدة يعرض في 25 يناير

في خضمّ أزمة منتصف العمر، وهروبًا من وظيفته المملة وأصدقائه البعيدين وعائلته المزعجة، يجد "عزيز" سلواه في التظاهر بالعقلانية.

•• النمر الأبيض يعرض في 8 يناير



في فيلم مستوحى من إحدى الروايات الأكثر مبيعًا، يستخدم سائق طموح، يعمل عائلة هندية غنيّة، ذكاءه وبراعته

للهروب من الفقر، حتى يصبح رائد أعمال.



•• Penguin Bloom يعرض في 27 يناير

في فيلم مستوحى من قصة حقيقية، تجد امرأة الأمل ومعنى الحياة من طائر جريح، بعد أن تصبح مُقعدة إثر حادثة سقوطها من السطح.

- أفلام نتلفيكس الوثائقية:.



•• العودة من الموت الموسم الأأول يعرض في 6 يناير

ماذا يحدث بعد الموت؟ يستكشف هذا المسلسل الوثائقي قصصًا شخصية وأبحاثًا حول تجارب اقتراب الموت وتناسخ الأرواح والظواهر الخارقة.



•• الكراك: الكوكايين والفساد والمؤامرة يعرض في 11 يناير



عمل يتناول تاريخ الكراك المعقد في الثمانينيات، عند ظهور مخدر رخيص بمفعول قوي خلال الركود الاقتصادي، ويثير ذعرًا أخلاقيًا تشعله العنصرية.

•• المترصّد الليلي: مطاردة السفّاح: مسلسل محدود يعرض في 13 يناير

يتوارى سفّاح شرس، من أعوان الشرّ المخلصين، تحت بريق أشعة الشمس في "لوس أنجلوس" عام 1985، ويبذل محقّقان أقصى ما في وسعهما حتى يقبضا عليه.

- نتفليكس للأطفال والعائلة:.

•• Carmen Sandiego الموسم الرابع يعرض في 15 يناير

في مغامراتهم الجديدة من جبال الهمالايا الثلجية وحتى أهرامات مصر، تسابق "كارمن" وأصدقاؤها الزمن لتجنّب الوقوع في براثن "فايل".

•• حديقة الديناصورات: مخيم المغامرة الموسم الثاني يعرض في 17 يناير

يجد مخيّمون مراهقون هاربون من الديناصورات الأمل في النجاة بوصول مجموعة صغيرة من السياح البيئيين، ولكن الأمور ليست كما تبدو.

- مسلسلات نتفليكس الأنمي

•• إيدون والأفاعي المُجنَّحة الموسم الثاي يعرض في 8 يناير

في الجزء الثاني من هذه الثلاثية الخيالية، يكبر "جاك" و"فيكتوريا" و"كيرتاش" وتكبر معهم مشاكلهم. فهل ما يزالون مصمّمين على تغيير مصير "إيدون"؟