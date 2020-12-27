84 عاما في شركة واحدة.. وفاة “جون بيرنز” الموظف الأكثر ولاء في العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

توفي البريطاني جون بيرنز ، الذي يعرف بالموظف الأكثر ولاء في العالم بعد استمراره في العمل لنفس شركة المحاماة لمدة 84 عاما.

وذكر تقرير نشرته صحيفة “ذا ميرور” البريطانية، أن جون بيرنز بدأ عمله في شركة TC Young Wilson Terris في إدنبرة، وهو في الـ14 من عمره عام 1936، وكان اسمها آنذاك Laird & Wilson Terris، بعد اجتياز اختبار في الإنجليزية والرياضيات.

واستمر في العمل لديها حتى بلغ 98 عاما، وشغل العديد من الوظائف بما في ذلك صراف وموفد قانوني وموفد مكتب.

ويقال إنه استمر في العمل بالطريقة القديمة من تسليم المستندات القانونية المربوطة بشريط يدوي إلى المحكمة.

كان بيرنز يتحدث عن التقاعد قبل وفاته بأسابيع، لكنه لم يتمكن من تنفيذ ذلك، وعرضت عليه الشركة أن يعمل بدوام جزئي صباحا فقط، لكنه كان مصرا على العمل بوقت كامل.

لدى بيرنز ابنين و5 أحفاد، وتوفي أثناء نومه بعد فترة قصيرة من احتفاله بعيد ميلاده الـ98.

لم يحالف بيرنز الحظ لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول فترة لموظف في نفس الشركة، لأنه خدم بلاده خلال الحرب العالمية الثانية ما اضطره للتوقف عن الاستمرارية في عمله.

وحصل والتر أورثمان من البرازيل بدلا منه على اللقب لاستمرار في وظيفته 81 عاما و85 يوما.

وقال ابنه ديفيد، 59 عاما، إن الفترة الوحيدة التي انقطع فيها والده عن العمل في الشركة عندما التحق بسلاح الجو الملكي كمشغل لاسلكي في غرب إفريقيا.

وقالت زوجة ابنه الممرضة نانسي بيرنز: “لقد عاش من أجل وظيفته وكثيرا ما شوهد وهو يركض للحاق بالحافلة في الصباح”.