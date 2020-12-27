وقف تنفيذ حكم السجن بحق المطرب الشعبي حمو بيكا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، قراراً بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وإيقاف تنفيذ عقوبته بالسجن لمدة عامين في قضية سب نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وجاء قرار المحكمة بعدما أحضر المتهم محمد محمود مصطفي الشهير بـ“حمو بيكا“ تصالحًا وتنازلًا من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر قبل النطق بتأييد الحكم.

وكانت محكمة مصرية قد عاقبت حمو بيكا، في 31 أكتوبر الماضي، بالحبس مدة عامين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت تغريمه 200 ألف جنيه.

وتعود تفاصيل الخلاف بين بيكا ونقابة الموسيقيين بسبب رفض الأخيرة انتسابه للنقابة وعدم التصريح له بإقامة المهرجانات الشعبية نظرا لاحتواء أغانيه على ألفاظ خارجة.

وعلى إثر ذلك هدد مطرب المهرجانات حمو بيكا بتحطيم نقابة المهن الموسيقية إذا استمر امتناعها عن منحه تصاريح بإقامة حفلات، بالإضافة إلى اتهام النقابة بتلقي رشاوى قبل أن يخرج في وقت سابق ويقدم اعتذاره لهاني شاكر.

من جهته قال شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في تصريحات صحيفة، إن تنازل النقابة عن مقاضاة نجم المهرجانات حمو بيكا، جاء حفاظا على مستقبله ومستقبل أسرته لاسيما وأنه حديث الزواج.