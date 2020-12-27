كريستيانو رونالدو لاعب القرن.. وروبرت ليفاندوفسكي الأفضل في العالم

متابعة بتجـــــــــرد: حصد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب فى القرن الـ21 فى حفل جوائز “غلوب سوكر 2020″ التي تستضيفها دبي سنوياً في فندق أرماني الواقع في أعلى مبنى بالعالم برج خليفة، ويشهد حضور السويسرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم الـFIFA وبحضور النجوم الفائزين وممثلى الأندية العالمية الأخرى المتنافسة. فى جائزة لاعب القرن حصد رونالدو 38% من أصوات الجماهير كأفضل لاعب فى القرن الـ21 متفوقاً على ميسى 24% والمصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى 23% والبرازيلى رونالدينيو نجم برشلونة السابق 14%. وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 المقدمة من جوائز دبي غلوب سوكر 2020”. وتفوق نجم بايرن ميونخ على الثنائي كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، بعدما قدم موسماً لن يتكرر على صعيد الأرقام والبطولات رفقة بايرن ميونخ، حيث ساهم ليفاندوفسكي في فوز الفريق البافاري بلقب البوندسليغا بفضل أهدافه الـ34 وفوزه بجائزة هداف الدوري الألماني، وهو ما تكرر في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي استعادها بايرن على حساب باريس سان جيرمان، حيث سجل السفاح البولندي 15 هدفاً ليقتنص اللقب لأول مرة منذ سنوات طويلة من أنياب رونالدو وميسي.

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