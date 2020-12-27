فرص تعليمية لصناعة الأفلام في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد هيئة الأفلام السعودية لإطلاق برنامج صنّاع الأفلام الرقمي، بالتعاون مع أهم الجامعات والمعاهد السينمائية العالمية والمحلية.

وسيُوفر البرنامج للمحترفين والهواة فرصا تعليمية وتدريبية في مختلف تخصصات صناعة الأفلام.

وسيتم إطلاق البرنامج افتراضياً مطلع 2021 بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم وزارة الثقافة.



وتسعى الهيئة من خلال البرنامج إلى تزويد المواهب السينمائية المحلية، بموارد معرفية تُسهم في تحسين بيئة صناعة الأفلام السعودية، وترفع معاييرها نحو مستويات احترافية أعلى.

ويتضمن البرنامج في مرحلته الأولى مسارات متنوعة عبر 3 مؤسسات تعليمية مرموقة، هي المعهد البريطاني لصناعة الأفلام، ومدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ومعهد مهارات الإعلام الإبداعي في استوديوهات بن وود في بريطانيا.

وتشمل تلك المرحلة 21 برنامجاً تدريبياً في الإنتاج، وكتابة السيناريو، وتحريك الصور، والإخراج، وهندسة الصوت، والمؤثرات البصرية، وقسم ما بعد الإنتاج، وغيرها من تخصصات الصناعة الفيلمية.

وسيبدأ البرنامج التدريبي في المعهد البريطاني لصناعة الأفلام نشاطه في شباط/فبراير المقبل، بعد عملية الفرز واختيار المشاركين، متضمناً سبعة مسارات تعليمية، هي: برنامج المنتجين، أساسيات صناعة الأفلام، والتسويق والتوزيع، وهندسة وتصميم الصوت، وكتابة السيناريو، والتحرير، وأعمال سوق الأفلام.