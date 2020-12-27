شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يصدر ألبوما دينيا بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مغني الراب كاني ويست Kanye West ألبومًا جديدًا بعنوان Emmanuel بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، والألبوم مكون من خمس أغنيات مدتها 12 دقيقة ، وجاء طرح ألبوم كاني ويست الجديد بعد عام من طرحه ألبومه المفاجئ Jesus Is Born.

وقال ويست في بيان إن الألبوم الجديد مستوحى من الموسيقى القديمة واللاتينية والاحتفال بمعجزة ولادة يسوع المسيح.

وحرصت كيم كاردشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية على مشاركة متابعيها بصورة جديدة ظهرت فيها بصحبة كافة أفراد عائلتها، حيث جاء في الصورة كل من كورتنى، وكيندال بالإضافة إلى كلوى لتظهر كافة أخواتها باستثناء كايلى فقط، الأمر الذى أدى إلى استمرار حيرة متابعي كيم ممن باتوا على يقين بصحة التقارير الأخيرة التى تؤكد وجود مشاكل وأزمات بينها من ناحية وبين كانى ربما تكون في طريقها إلى الانفصال الذى كاد أن يحصل خلال أكثر من مرة فى 2020.