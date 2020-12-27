شكرا لقرائتكم خبر عن "إسعاف يونس" نجاح كبير مع شكل جديد لـ محمد أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مسلسل إسعاف يونس، نجاح كبير وذلك منذ بداية عرضه على منصة watch it، حيث نجح محمد أنور في تقديم شكل جديد من كوميديا الموقف، ليصبح العمل واحد من المفاجآت الدرامية في عام 2020.

وعن رد الفعل قال محمد أنور: "في الحقيقة ردود الأفعال أكبر مما توقعت، وسعيد بكم التعليقات الإيجابية، رغم إنه لم يُعرض منه سوى أربعة حلقات فقط، ولكني أعد الجمهور إن القادم أقوى وأفضل، وستكون هناك العديد من المفاجآت خلال الحلقات المقبلة.

وأضاف نجم مسرح مصر: "كان هدفنا في إسعاف يونس، هو تقديم كوميديا مختلفة عن المعتاد، وأعتقد إننا بفضل الله، ودعم الجمهور، نجحنا في ذلك، وأرى إن الانتشار االذي حققه العمل، في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كان مذهلاً بالنسبة لى".

مسلسل "إسعاف يونس"، من بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.