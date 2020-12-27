تامر حسنى يتصدر تريند تويتر فى السعودية والإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم تامر حسنى، تريند تويتر في أكثر من دولة عربية بهاشتاج حمل اسمه، ومن الدول التي تصدر فيها تامر حسنى الهاشتاج، الإمارات والسعودية وذلك بعد طرح أغنيتين جديدتين ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، الأغنية الأول هى "طمعتينى" من كلمات وألحان بلال سرور، والأغنية الثانية "قد الفراق" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع إسلام زكى.



تامر حسنى يتصدر التريند فى السعودية تامر حسنى يتصدر التريند فى السعودية



تامر حسنى يتصدر التريند فى الإمارات تامر حسنى يتصدر التريند فى الإمارات

كما تصدر تامر حسنى تريندات منصات السوشيال ميديا ومحركات البحث بالأغنيتين، وحصد التعليقات الإيجابية، خاصة أغنية طمعتيني، حيث وصف الجمهور الأغنية بالمواكبة مع الأجيال الصغيرة التي تتحدث بهذه اللهجة، بالإضافة إلى أغنية قد الفراق التى اعتبرها الجمهور رائعة ألبوم خليك فولاذى.

وتألق النجم تامر حسنى بعدة استعراضات عالمية، أثناء تقديمه لحفل افتتاح مهرجان دبى للتسوق، والذى أقيم فى مدينة دبى، وحضر الحفل عدد كبير من الجاليات العربية والمصريين وجمهور تامر حسنى، حيث يتمتع بشعبية كبيرة فى الوطن العربى.

واستطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه خليك فولاذى والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية وفى جمال كدة".

من ناحية أخرى، وجه النجم تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى"، وجائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".