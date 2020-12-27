شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يهنئ ”الخليج 365” بجائزة الصحافة الذكية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم ماجد المصرى ”الخليج 365”، بعد فوزه بجائزة الصحافة الذكية، وقال فى فيديو له: "تهنئة من القلب لكل العاملين في الخليج 365، وعلى رأسهم الأستاذ خالد صلاح، ألف ألف مبروك، وبالتوفيق دائما، وأنا شخصيا من متابعى الخليج 365، ألف مبروك على جائزة الصحافة الذكية".

وكان قد أفصح النجم ماجد المصرى خلال ندوة ”الخليج 365”، عن حلم حياته فى مسيرته الفنية وهو تجسيد سيرة الفنان الراحل ملك الترسو فريد شوقى.

وصرح بأنه كان قد تحدث مع المنتجة ناهد فريد شوقى عن هذا المشروع لكنه توقف، ولم يتم التطرق إليه مرة أخرى لكن مازال هذا الحلم يراوده وهو تجسيد سيرة ملك الترسو.

وكرم ”الخليج 365” النجم ماجد المصرى على مشواره الفني الذى امتد إلى حوالى ثلاثين عاما وأهم الأعمال التي قدمها، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وأجرى معه قسم الفن ندوة مطولة تحدث فيها عن نجاحه الأخير في مسلسل "الوجه الآخر" ومسرحية "لوكاندة الأوباش" واستعدادته لمسلسل "الملك" الذى يقدمه في موسم رمضان المقبل مع عمرو يوسف ومن إنتاج شركة سينرجى والذى يكتبه محمد وخالد وشيرين دياب ويخرجه حسين المنباوى.