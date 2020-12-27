شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضربه معلم الحلقه 26.. محمد رجب يقرر الزواج من رانيا فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل ضربه معلم الحلقه 26، تريند محرك البحث جوجل بعد اشتعال أحداثه، بعد أن قرر "جابر" الزواج من "المعلمة تباهى" رانيا فريد شوقى، بعدما عرضت عليه الزواج منها، رغم عدم إمكانه في الاعتراف بحبه لها بسبب أنه يراها كثيرة عليه.



مسلسل ضربه معلم

وقام المعلم "شردى" الذى يجسده الفنان رياض الخولى بإسناد إدارة مشروع مقاولات كامل هدية منه لجابر "محمد رجب"، وذلك بعد قرار الزواج من المعلمة تباهى.

فيما تضايقت الفنانة مى سليم وفقدت الأمل في الارتباط بجابر بعد رؤيتها للمعلمة "تباهى" عند جابر، وتخبر والدها بأنها بموافقتها على الزواج من "صلاح" الذى يجسده الفنان محمد نجاتى



مسلسل ضربه معلم الحلقه 26

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" يمثل التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى تحقق في مسلسل "الأخ الكبير"، والذى شاركت فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.