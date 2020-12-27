شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فنانين تعافوا من فيروس كورونا.. أبرزهم دانا حمدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من الفنانين والفنانات بفيروس كورونا، والبعض منهم لم يكشفوا عن إصابتهم إلا بعد مرور فترة من تعافيهم وانتصارهم عليه لذلك أعلن عدد منهم عن تعافيهم من الفيروس بعد إصابتهم به وعزل أنفسهم في المنزل لمدة تخطت الأسبوع، وكان من هؤلاء الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض حيث أعلنوا تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث شارك الشرنوبي نتيجة اختبار فيروس كورونا عبر خاصية "إستوري" بـ"إنستجرام" على حسابه الشخصي، معلقا: "الحمد لله نتيجة مسحتي طلعت سلبي بفضل الله ودعواتكم، ربنا يعافينا جميعًا ونخلص من وباء كورونا على خير".





كما كتبت زوجته راندا رياض عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا واتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".





وأعلنت الفنانة دانا حمدان تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة سلبية المسحة الطبية الخاصة بها، حيث نشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام"، صورة نتيجة المسحة الطبية الخاصة بها، معلقة عليها قائلة: "الحمد لله".





وكانت قد أعلنت دانا حمدان إصاباتها بفيروس كورونا يوم 17 ديسمبر، وكتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك، "كورونا إيجابى"، وذلك بعد أيام من إصابة شقيقتها الفنانة ميس حمدان بالفيروس.