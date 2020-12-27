شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المهرجان القومى للمسرح: ردود الأفعال على "المحاور الفكرية" أسعدتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدي الفنان يوسف اسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح سعادته بردود الأفعال الإيجابية على المحور الفكري( 150 سنة مسرح ) التي تقام ضمن فعاليات هذه الدورة وهي الدورة الاستثنائية ، خاصة أنها تحمل الكثير من المعلومات القيمة والمفيدة والتي تؤكد علي ريادة وعراقة وأسبقية المسرح المصري، وأضاف : المحور الفكري 150 سنة مسرح سيجمع كل ما قيل خلاله من أبحاث وآراء وكلمات مهمة وسيتم وضعها في كتاب يعده الناقد جرجس شكري ليكون هذا الكتاب فيما بعد مرجعا للباحثين ويتاح أيضا للجمهور ولكل محب للمسرح المصري .

و‎تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل

للمهرجان قبل انطلاقه.