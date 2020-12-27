شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يتصدر تريند جوجل بعد تلقيه تحذيرًا من "الإعلاميين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم رامز جلال، تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تلقيه تحذيرًا مبكرًا من "نقابة الإعلاميين"، بخصوص تقديم أي برنامج مقالب في شهر رمضان المقبل، حيث إنه لم يتقدم للحصول على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين حتى الآن.



رامز جلال

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن رامز جلال فى القانون يعتبر مقدم برنامج ويعمل دون تصريح ويخترق القانون، محذرًا من ظهوره فى شهر رمضان الكريم دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة قائلاً: "أى ظهور لرامز جلال فى أى برنامج مقالب خلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة سنتخذ الإجراءات القانونية ضده وتحديدًا أنه مقدم برنامج".

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنه إذا كانت البرامج تسخر من الضيوف وتراوغ عليهم فهذا أمر مرفوض، متابعًا: "أما إذا كانت بعض البرامج للتشكيك والترفيه على المشاهدين فهذا مقبول ولكن لابد أن يحصل مقدمها على تصريح مزاولة المهنة، نتمنى أن تقدم الشاشات إعلاما هادفا وبرامج متنوعه فى شهر رمضان الكريم ".



الفنان رامز جلال

ويشارك رامز جلال خلال الفترة المقبلة بفيلم "أحمد نوتردام" مع النجمة غادة عادل، وبيومى فؤاد، وحمدى الميرغنى، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

وتدور قصة للفيلم حول جريمة غامضة في البداية يسعى رامز جلال لحلها هو وطاقم الفيلم ويقف وراءها قاتل يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، الذي يعود إلى أدوار الشر في الفيلم.



النجم رامز جلال

ويجمع فيلم "أحمد نوتردام" رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاما.