شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله يوجه رسالة دعم للفنان أمير كرارة بعد إصابته بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان صلاح عبدالله، رسالة دعم إلى الفنان أمير كرارة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورتين تجمعه بالفنان أمير كرارة معلقا :"100 مليون سلامة يا جدع بجد.. ️يا أمير الجدعنة والطيابة والتواضع، وعلى فكرة عشان التعليقات صورة قديمة من سطوحي والتانية لمارحت ضيف للمسلسل الجبار، وربنا يحفظنا جميعا من هذا الوباء وأسألكم الدعاء لأمير ولكل مريض".



صلاح عبدالله عبر تويتر

وكان النجم أمير كرارة قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إجرائه مسحة طبية أخرى، وكتب كرارة، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا".