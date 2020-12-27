شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2020..عام الإثارة والأحزان.. وفيات وإصابات وأمراض وإغلاق دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إمتلأ عام 2020 بالكثير من الأحداث الفنية التى شغلت الجمهور والرأى العام، تراوحت فيها المشاعر بين التعاطف والإثارة والأحزان، التى كانت الأكثر خلال العام، حيث رحل عن عالمنا خلاله العديد من عمالقة الفن ونجومه، ومنهم ماجدة الصباحى، ونادية لطفى، وحسن حسنى، وشويكار، ومحمود رضا ، ومحمود ياسين ،ورجاء الجداوى ، وجورج سيدهم ، والمنتصر بالله، وإبراهيم نصر، وغيرهم وأصيب عدد كبير بالكورونا، ومنهم يسرا وجمال العدل وصابرين وأمير كرارة ، وغيرهم، وتعاطف الجمهور مع العديد من لمشاهد ومنها ظهور الفنان يوسف فوزى خلال فيديو نشره الخليج 365 أثار تعاطف الجمهور، وكذلك الفنان جمال يوسف وقد بدت عليه أثار مرض السرطان وتابع الجمهور رحلته من المرض حتى تماثله للشفاء.

كما شهد عام 2020 لأول مرة منذ سنوات طويلة إغلاق السينمات والمسارح بسبب وباء كورونا، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا فى مارس الماضى بتعليق العروض التي تقام بدور السينما والمسارح، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى صدر قرار بإعادة فتح ور العرض بشكل جزئى وبنسبة إشغال 25% فقط فى أواخر يونيو الماضى.

وخلال عام 2020، ومع بدايته تابع الجمهور أحداث الجريمة التى وقعت فى منزل الفنانة المحبوبة نانسى عجرم حيث قتل زوجها لصاً دخل المنزل وظهر فيما بعد أنه كان يعمل لدى الفنانة كموظف أمن وتأرجحت الجريمة بين القتل العمد والدفاع عن النفس.