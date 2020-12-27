شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز واحمد حلمى ومنى زكى x صورة واحدة على شاطىء البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صداقة وطيدة تربط بين النجمة ياسمين عبد العزيز والثنائى أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى حيث دوماً ما تعكس ذلك صورهم من آن لآخر فى المناسبات المختلفة كلما تقابلوا وأكدوا على صداقتهم التي تعود لسنوات طويلة، مثلما ظهر فى آخر صورة جمعتهم، حيث نشرت الإعلامية انجى على صورة تجمعها مع النجوم أحمد حلمى، ومنى زكى بالإضافة إلى ياسمين عبد العزيز، ووصفت الصورة بتعليقها : "long time friends" في إشارة لصداقتهم الممتدة منذ فترة طويلة للغاية، وما أن تم نشر الصورة حتى تساءل متابعوها عما إذا كانت من دولاب ذكرياتهم أم صورة جديدة جمعت الأصدقاء معاً مؤخراً.



الأصدقاء انجى على ومنى زكى واحمد حلمى وياسمين عبد العزيز

من ناحية أخرى شارك النجم أحمد حلمى، متابعيه وجمهوره، فى الأيام الماضية عبر حسابه على "انستجرام"، بفيديو وصورتين من رحلة بحرية قام بها، حيث نشر عبر ستورى حسابه على انستجرام، صور أثناء رحلته في وسط البحر، وصورة أخرى قبل بداية الرحلة البحرية.

كما حرص النجم أحمد حلمى، على دعم المنتخب المصرى للكرة النسائية، من خلال حسابه الرسمى على موقع انستجرام، وذلك تجاه حملة التنمر العنيفة التى تعرضوا له فى الآونة الأخيرة منذ مباراة المنتخب، التى جمعته مع نظيره اللبنانى وانتهت بالفوز بثلاثية، حيث كتب حلمى تحت شعار شجعوهم بدل ما تكسروهم اسم الهاشتاج الذى دونه بوست مطول.

وقال : "دول فريق البنات المصري لكرة القدم.. من كام يوم قريت كلام فيه تنمر عليهم.. الكلام جايز يضايق.. بس أنا متأكد إنه ممكن يضايق المحبطين وأصحاب النفوس الضعيفه أو اللى معندهومش ثقه في نفسهم.. بس البنات دول لا محبطين ولا نفوسهم ضعيفه ومعندهمش غير ثقتهم فى نفسهم إللى بتخليهم يبتدوا الحياه، وكلهم أمل وحلم فى أنهم يحققوا فوز أو نصر لفريقهم أو لبلدهم.. شجعوهم، وقوهم لانكوا مش هتعرفوا لا تكسروهم ولا تكرهوهم فى الحياه، لأنهم فاهمين المعنى الحقيقى للحياه، واحترام الآخر أكتر من أى حد اتريق أو اتنمر عليهم".