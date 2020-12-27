شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة عمر الحريرى تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل وفاة حفيدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا ياسمين سمير عبد العزيز حفيدة الراحل الفنان عمر الحريرى بعد صراع مع المرض.

من جانبه قالت ميريت عمر الحريرى في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الراحلة تم دفنها ظهر اليوم في مدافن العائلة وذلك بعد معاناتها مع مرض السرطان وليس بسبب كورونا.

وعن موعد العزاء قالت: لم يقم عزاء للراحلة بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتصرعلى الجنازة والمقابر.

وأعلنت مؤخرًا ميريت الحريرى ابنة الفنان الراحل عمر الحريرى عن وفاة حفيدته ياسمين سمير عبد العزيز وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقالت ميريت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت اليوم ابنة شقيقتي الشابة ياسمين سمير عبدالعزيز، ابنة المرحومة نيفين عمر الحريري والمرحوم سمير عبدالعزيز ووالدة المرحومة هنا ياسر الشلقامي وزياد ياسر الشلقامي وشقيقة أحمد سمير عبد العزيز، وحفيدة الفنان عمر الحريري، وبنت خالة أولادي، بعد صراع طويل مع المرض".

وأضافت: "اقتصر العزاء مع صلاة الظهر في مدافن العائلة، برجاء قراءة الفاتحة".

وكان الفنان عمر الحريرى بدأ مشواره السينمائى عام 1950 حيث ظهر في فيلم (الأفوكاتو مديحة) أمام مديحة يسري ويوسف وهبي وشارك بعدها فى أكثر من 100 فيلم، أبرزها "سكر هانم، نهر الحب، معالي الوزير، الرباط المقدس، الآنسة حنفي، رسالة غرام"، وشارك في عدد كبير من المسلسلات الدرامية الدينية والاجتماعية ومنها "أوراق الورد" أمام الفنانة وردة الجزائرية 1979، و"أحلام الفتى الطائر" بطولة عادل إمام، وساكن قصادى ، و"شيخ العرب همام" مع الفنان يحيى الفخراني، كما شارك عادل إمام في مسرحياته الشهيرة "الواد سيد الشغال" و"شاهد ما شافش حاجة".