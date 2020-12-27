شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حفيدة الفنان الراحل عمر الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ميريت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، اليوم الأحد، وفاة حفيدته الشابة ياسمين سمير عبد العزيز ابنة الراحلة نيفين عمر الحريري، مشيرة إلى أن العزاء أقيم في مدافن العائلة ظهر اليوم.

وكتبت ميريت الحريري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت اليوم ابنة شقيقتي الشابة ياسمين سمير عبد العزيز ابنة المرحومة نيڤين عمر الحريري والمرحوم سمير عبد العزيز ووالدة المرحومة هنا ياسر الشلقامي وزياد ياسر الشلقامي وشقيقة أحمد سمير عبد العزيز وحفيدة الفنان عمر الحريري وبنت خالة أولادي بعد صراع طويل مع المرض واقتصر العزاء مع صلاة الظهر في مدافن العائلة برجاء قراءة الفاتحة".



ميريت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري عبر فيسبوك

وكتبت في منشور آخر :"بِسْم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ .. ُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم اللهم أني استغفرك وأتوب إليك وصل الله وسلم علي بينا وعلي آل و صحبه أجمعين".

وفي وقت سابق، أحيت ميريت عمر الحريرى الذكرى التاسعة لوفاة والدها التى توافق اليوم 16 أكتوبر، حيث رحل عن عالمنا فى عام 2011، وكتبت حسابها الشخصي على فيس بوك: "والدى الغالى لقد مر على رحيلك 9 سنوات.. 16 أكتوبر 2011، لقد مروا دون أن ينساك أحد.. لقد كنت نعم الأب ونعم الفنان.. لقد رحلت.. بعد أن قدمت رسالتك كأب كاملة.. إننى أفتخر بأنك والدى.. فقلد عشت باحترام.. وربيتنى على الاحترام.. أفتقدك وأعيش على ذكراك.. وحشتنى".