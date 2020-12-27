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شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا وصديقها A$AP Rocky يقضيان عطلة عيد الميلاد وسط البحر فى باربادوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية ريهانا، مع صديقها الجديد A$AP Rocky، وهما يقضيان عطلة عيد الميلاد المجيد على أحد اليخوت وسط البحر في مدينة باربادوس الساحلية، برفقة عدد كبير من اصدقائهما.
ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن نجمة البوب الشهيرة، ظهرت برفقة صديقها المطرب العالمي آساب روكى، وسط البحر لتعلن بشكل غير رسمي عن علاقتهما العاطفية بعد ظهورهما عدة مرات برفقة بعضهما.
وطاردت الشائعات النجمة العالمية ريهانا والنجم الشهير A$AP Rocky، منذ شهر يناير الماضي، حيث كانت تشير التقارير إلى أن النجمين يعيشان قصة حب بعدما انفصلت عن صديقها الملياردير السعودى حسن جميل، لكن الحقيقة أن ريهانا وروكى تصدرا المواقع من جديد بداية هذا الشهر، وذلك بعد تداول تقارير جديدة نشرها موقع "بيبول" تؤكد أن الثنائى يعيشا قصة حب، وهو ما أكده مصدر للموقع.
وفى سياق آخر، قد تتعرض النجمة العالمية ريهانا للمسائلة القانونية و ذلك بعد أن استخدمت إحدى الأغنيات فى إعلان لمنتجات Fenty Beauty الخاصة بها دون إذن، وهوالخبرالذى تصدرعدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها "tmz " منذ عدة أيام.