شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا وصديقها A$AP Rocky يقضيان عطلة عيد الميلاد وسط البحر فى باربادوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية ريهانا، مع صديقها الجديد A$AP Rocky، وهما يقضيان عطلة عيد الميلاد المجيد على أحد اليخوت وسط البحر في مدينة باربادوس الساحلية، برفقة عدد كبير من اصدقائهما.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن نجمة البوب الشهيرة، ظهرت برفقة صديقها المطرب العالمي آساب روكى، وسط البحر لتعلن بشكل غير رسمي عن علاقتهما العاطفية بعد ظهورهما عدة مرات برفقة بعضهما.