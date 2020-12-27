شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يتحدث عن منصات البث في أزمة كورونا وتأثيرها على صناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتأثيرها على صناع السينما، ستقترب من نهايتها، بعد المعالجات والإضافات الكثيرة التي أضافتها المنصات التليفزيونية خلال الأشهر الماضية، والتي جذبت ملايين المشتركين خلال فترة العزل المنزلي التي فرضها الفيروس القاتل وتسببت في غلق السينما والمسارح.

وأشاد النجم العالمي توم هانكس في مقابلة مع Collider للحديث فيها عن فيلمه الجديد "News of the World" ، بالدور الذي تلعبه منصات البث في جذب المشاهدين، مؤكدًا اقتراب دور السينما من التعافي بشكل نهائي من الأزمة التي تعيشها بسبب الفيروس.

وأشار هانكس، إلى أن ظهور خدمات البث التي ستسمح للمشاهدين بمشاهدة الأفلام من منازلهم المريحة لبعض الوقت الآن، متسائلاً: "هل ستظل دور السينما موجودة؟ بالتأكيد ستبقي، في بعض النواحي، أعتقد أن العارضين بمجرد أن يكونوا منفتحين سيكون لديهم حرية اختيار الأفلام التي سيعرضونها، مؤكدًا أن المسارح ستظل الخيار الأول لإصدار امتيازات الميزانية الكبيرة ، مثل Marvel Universe.

فيلم News of the World من بطولة النجم العالمى توم هانكس وتدور أحداثه حول أحد سكان تكساس والذى يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته فى التغير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.