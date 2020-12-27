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شيا لابوف فى نزهة رومانسية مع صديقته بعد اتهامه باعتداءات جنسية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمي شيا لابوف، مع صديقته مارجريت كواللي، وهما يتجولان في نزهة رومانسية في شوارع مدينة هوليوود هيلز الامريكية، بعد قضائهما اول عيد ميلاد معاً في الكريسماس.

وتعد تلك النزهة الرومانسية هي أول ظهور للنجم العالمي بعد الاتهامات التي طالته خلال الاسابيع الماضية بالتحرش والاعتداء الجنسي على صديقته السابقة Twigs التى اتهمته بمنحها مرض ينتقل عن طريق العلاقة الجنسية عن قصد، وهو ما تسبب لها في الكثير من المعاناة، خلال فترة ارتباطهما التي بدأت في 2018 اثناء تصوير فيلم Honey Boy.

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واستمتع لابوف وصديقته كواللي بنزهة رومانسية في هوليوود هيلز في عيد الميلاد، بعد أن كشف محاميه مؤخرًا أنه يخوض تجربة إعادة التأهيل بعد دعوى البطارية الجنسية التي رفعتها صديقته السابقة  FKA Twigs.

بينما كان الثنائي يسير جنبًا إلى جنب ، ظهر لابوف صاحب الـ 36 عامًا ، في حالة معنوية عالية، وكان يرتدي لابوف قميصًا أزرق مخططًا وسروالًا قصيرًا رماديًا ونظارة شمسية، بينما ارتدت كواللي بنطلون جينز وقميصًا أبيض وقبعة بيسبول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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