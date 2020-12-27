شكرا لقرائتكم خبر عن هزار بين ياسمين عبد العزيز ومنى زكى مع أحمد حلمى فى رحلة بحرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة ياسمين عبد العزيز والنجمين احمد حلمى ومنى زكى يستمتعا بتوديع عام 2020 بطريقتهم الخاصة من خلال نزهة فى البحر كشفت عنها النجمة ياسمين عبد العزيز من خلال خاصية الاستورى في حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث شاركت متابعيها بفيديو على متن قارب أثناء تواجد الثلاثى معاً يتضمن لقطات هزار بينهما.



حلمى ومنى

جدير بالذكر أن هناك صداقة وطيدة تربط بين النجمة ياسمين عبد العزيز والثنائى أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى حيث دوماً ما تعكس ذلك صورهم من آن لآخر فى المناسبات المختلفة كلما تقابلوا وأكدوا على صداقتهم التي تعود لسنوات طويلة، مثلما ظهر فى آخر صورة جمعتهم، حيث نشرت الإعلامية انجى على فى وقت سابق صورة تجمعها مع النجوم أحمد حلمى، ومنى زكى بالإضافة إلى ياسمين عبد العزيز.



حلمى وياسمين عبد العزيز

ووصفت الصورة بتعليقها : "long time friends" في إشارة لصداقتهم الممتدة منذ فترة طويلة للغاية، وما أن تم نشر الصورة حتى تساءل متابعوها عما إذا كانت من دولاب ذكرياتهم أم صورة جديدة جمعت الأصدقاء معاً مؤخراً، إلا أن ياسمين عبد العزيز من خلال خاصية الاستورى كشفت عن تواجدهم معاً حالياً.

من ناحية أخرى شارك النجم أحمد حلمى، متابعيه وجمهوره، فى الأيام الماضية عبر حسابه على "انستجرام"، بفيديو وصورتين من رحلة بحرية قام بها، حيث نشر عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورا أثناء رحلته في وسط البحر، وصورة أخرى قبل بداية الرحلة البحرية.

كما حرص النجم أحمد حلمى، على دعم المنتخب المصرى للكرة النسائية، من خلال حسابه الرسمى على موقع انستجرام، وذلك تجاه حملة التنمر العنيفة التى تعرضوا له فى الآونة الأخيرة منذ مباراة المنتخب، التى جمعته مع نظيره اللبنانى وانتهت بالفوز بثلاثية، حيث كتب حلمى تحت شعار شجعوهم بدل ما تكسروهم اسم الهاشتاج الذى دونه بوست مطول انتقد فيه حالة التنمر عليهن.